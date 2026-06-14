Precampionato e ritiro Lazio, ecco le date: si comincia il 10 luglio

La Lazio pensava al ritorno in montagna per il ritiro estivo, ma sembra che alla fine la squadra svolgerà la consueta preparazione estiva ancora a Formello: ecco le ultime.

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Ritiro estivo Lazio: si svolgerà ancora a Formello

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha definito le date del suo precampionato. Si comincia con il 10 luglio, data delle visite mediche di idoneità dei calciatori presso Isokinetic. Poi, il raduno vero e proprio avrà inizio il 13 luglio, a Formello, giorno in cui Gattuso potrà inaugurare i primi lavori sul campo. La squadra si tratterrà in ritiro fino al 25 luglio. Nel frattempo, sono in fase di definizioni le amichevoli che spianeranno la strada verso il primo appuntamento ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova il 15 o 16 agosto. Quasi certamente la prima sarà con la Primavera, poi si era parlato anche di un incontro con l’Avellino di Nesta.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Resta da confermare la data del raduno, che comunque si terrà tra il 9 e il 10 luglio. In tale occasione, i giocatori, divisi in tre gruppi, sotterrano le visite mediche di idoneità e i test atletici presso l’Isokinetic, riporta il Corriere dello Sport. Confermato per lunedì 13 luglio l’inizio del ritiro estivo, per il secondo anno di fila a Formello.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – La Gazzetta dello Sport conferma le date annunciate per il precampionato della Lazio. Si inizia il 13 luglio, con il ritiro che si terrà a Formello. Lo stesso centro sportivo laziale ospiterà le prime amichevoli dei biancocelesti, poi impegnati sul campo contro formazioni straniere. La prima partita ufficiale sarà il 16 agosto, quando i ragazzi di Gattuso affronteranno il Mantova all’Olimpico nella sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia.

AGGIORNAMENTO 22 MAGGIO – Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il ritiro estivo della Lazio per la stagione 2026-2027 con ogni probabilità si svolgerà a Formello. Partirà il 13 luglio con la squadra che effettuerà le classiche visite di idoneità nei 2-3 giorni precedenti. La Lazio si allenerà dunque a Formello per circa 15 giorni e poi disputerà alcune amichevoli all’estero. Il primo impegno ufficiale ci sarà invece nel weekend del 15-16 agosto quando i biancocelesti saranno impegnati nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio non sarebbe più certa di svolgere il ritiro per la preparazione estiva a Formello. Si fa concreta l’ipotesi di tornare in montagna. Sono in corso dei sondaggi di valutazione, aggiunge la Rosea, ma sicuramente non verrà presa in considerazione l’ipotesi Auronzo di Cadore.

Redazione Lazionews.eu

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