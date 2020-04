Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ALLENAMENTI – La Lazio aveva pianificato tutto, le stringenti norme imposte dal Governo con il nuovo decreto hanno costretto il club al rinvio di ogni progetto. La squadra non può riprendere gli allenamenti a Formello sino al 13 aprile e i giocatori dovranno continuare a mantenersi in forma presso i rispettivi domicili. Il presidente Lotito, con l’aiuto del medico sociale, Ivo Pulcini, aveva programmato un ritorno al quartier generale biancoceleste in piena sicurezza. Allenamenti separati, tamponi per tutti e isolamento della squadra a Formello.

Il programma di lavoro del prof. Ripert

Nulla da fare. Si proseguirà a casa, almeno fino al 13 aprile. Tutti i giocatori, come rileva il Corriere dello Sport, sono chiamati a seguire le dieci schede preparate dal professor Fabio Ripert. Esercizi atletici da alternare ogni giorno, per combattere la monotonia. In attesa di un sempre più ambito ritorno alla normalità.

