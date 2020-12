Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO – Già da giorni era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità. La Lazio, con un comunicato apparso sul sito, ha reso nota l’identità del nuovo responsabile della comunicazione e portavoce di Claudio Lotito. Si tratta di Roberto Rao, ex portavoce del presidente della camera Pier Ferdinando Casini. Il giornalista prenderà il posto che per anni è stato ricoperto da Arturo Diaconale.

La nota della società

“Roberto Rao, 52 anni, giornalista, romano e di fede laziale. E’ stato portavoce del presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini e parlamentare dal 2008 al 2013, Capogruppo in commissione giustizia e in commissione di vigilanza Rai. Dal 2014 è consigliere di amministrazione di Società partecipate pubbliche quotate in borsa. È stato docente di Sport e Media ed ha collaborato con il CONI e con la Sport e Salute spa. La Lazio intende avvalersi del suo profilo di comunicatore Istituzionale con esperienza in società quotate in borsa e nel mondo sportivo. Rao ricoprirà il ruolo che era di Arturo Diaconale, recentemente scomparso dopo una lunga malattia, come responsabile della comunicazione della Società e portavoce del presidente Lotito. Nelle prossime ore è prevista la presentazione ai dirigenti e alla squadra. Per quanto riguarda le indiscrezioni di stampa sulla figura del social media manager, la società smentisce, invece, di aver contattato Tommaso Longobardi “.

