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Roma Caput Mundi: 54 anni dopo la Capitale torna in testa alla Serie A

Published

3 ore ago

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Lazio Roma classifica cinque giornate

Dopo cinque giornate di Serie A, Roma e Lazio condividono la vetta della classifica insieme all’Inter: un rivalità che da più di mezzo secolo non si viveva a queste quote.

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La classifica dopo cinque giornate mette Roma e Lazio davanti a tutte

Con il record di punti dopo le prime cinque giornate, la Lazio arriva alla maxi sosta prima in coabitazione con Roma e Inter, portando così la Capitale al centro dell’Italia del pallone. Solo in altre sei stagioni i biancocelesti avevano chiuso da primi della classe la quinta giornata: nel 1935, nel 1940, nel 1973, nel 1975, nel 2009 e nel 2011. E l’ultima volta che si erano trovati là sopra con i cugini giallorossi era appunto il 1973, 54 anni fa, sottolinea il Corriere dello Sport. Allora, a fine campionato, nessuna delle due squadre trionfò: la Lazio chiuse al terzo posto, mentre la Roma undicesima. Un risultato su cui Gattuso metterebbe probabilmente volentieri la firma.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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