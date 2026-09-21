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Roma Caput Mundi: 54 anni dopo la Capitale torna in testa alla Serie A
Dopo cinque giornate di Serie A, Roma e Lazio condividono la vetta della classifica insieme all’Inter: un rivalità che da più di mezzo secolo non si viveva a queste quote.
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La classifica dopo cinque giornate mette Roma e Lazio davanti a tutte
Con il record di punti dopo le prime cinque giornate, la Lazio arriva alla maxi sosta prima in coabitazione con Roma e Inter, portando così la Capitale al centro dell’Italia del pallone. Solo in altre sei stagioni i biancocelesti avevano chiuso da primi della classe la quinta giornata: nel 1935, nel 1940, nel 1973, nel 1975, nel 2009 e nel 2011. E l’ultima volta che si erano trovati là sopra con i cugini giallorossi era appunto il 1973, 54 anni fa, sottolinea il Corriere dello Sport. Allora, a fine campionato, nessuna delle due squadre trionfò: la Lazio chiuse al terzo posto, mentre la Roma undicesima. Un risultato su cui Gattuso metterebbe probabilmente volentieri la firma.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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