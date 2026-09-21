Roma Caput Mundi: 54 anni dopo la Capitale torna in testa alla Serie A

Dopo cinque giornate di Serie A, Roma e Lazio condividono la vetta della classifica insieme all’Inter: un rivalità che da più di mezzo secolo non si viveva a queste quote.

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La classifica dopo cinque giornate mette Roma e Lazio davanti a tutte

Con il record di punti dopo le prime cinque giornate, la Lazio arriva alla maxi sosta prima in coabitazione con Roma e Inter, portando così la Capitale al centro dell’Italia del pallone. Solo in altre sei stagioni i biancocelesti avevano chiuso da primi della classe la quinta giornata: nel 1935, nel 1940, nel 1973, nel 1975, nel 2009 e nel 2011. E l’ultima volta che si erano trovati là sopra con i cugini giallorossi era appunto il 1973, 54 anni fa, sottolinea il Corriere dello Sport. Allora, a fine campionato, nessuna delle due squadre trionfò: la Lazio chiuse al terzo posto, mentre la Roma undicesima. Un risultato su cui Gattuso metterebbe probabilmente volentieri la firma.

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