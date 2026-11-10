Scudetto, la Capitale c’è: a tavola con l’Inter anche Lazio e Roma, il 13 un derby da sogno

Aumento di Capitale, verrebbe da dire riprendendo un gioco di parole del Corriere dello Sport di questa mattina; al momento, senza troppi strappi in avanti, per lo scudetto seduti al tavolo con l’Inter ci sono anche Lazio e Roma che, il 13 dicembre, si sfideranno in un derby da sogno.

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Lazio e Roma per lo scudetto, allo stesso tavolo dell’Inter: che derby il 13 dicembre!

Dopo 11 giornate, Lazio e Roma sono le uniche due squadre del campionato ancora imbattute. Biancocelesti a quota 29 punti, i giallorossi inseguono a 27 punti mentre nel mezzo, l’Inter, si staglia a quota 28. E’ forse un nuovo messaggio che la Capitale manda al Nord, per sovvertire la dittatura del settentrione a fronte di latitudini più calde. Gli atteggiamenti, però, sono diversi. Se Gasperini rivendica posizioni d’alta quota e crede nello scudetto, Gattuso ha più volte ribadito che in quelle posizioni la Lazio non c’entra nulla. Raggiunti i 40 punti si festeggerà, il resto è tutto di guadagnato.

Il capolavoro più grande e inaspettato, però, è rappresentato dalla Lazio. Dopo un’estate tremenda sotto tutti i punti di vista, il primato solitario in classifica ripaga di tutte le difficoltà patite negli ultimi mesi. Solo nella stagione 1972-73, anteprima del primo scudetto, la formazione biancoceleste era riuscita a rimanere imbattuta nelle prime 11 giornate. C’era Maestrelli in panchina. A 29 punti, però, non era mai arrivata: si era fermata a 28 punti, raggiunti con Inzaghi nella stagione 2017-28. I gol segnati sono 25, solo altre due volte aveva raggiunto altrettante marcature (1942-43 e 2017-18).

Poi la Roma, certamente anche lei protagonista di questa prima parte di stagione. 27 punti conquistati, con 31 reti nel 2026-27 è la quarta squadra negli ultimi 65 anni a segnare più di 30 gol dopo 11 gare, dopo la Juventus (33), il Napoli (32) e Lazio (31), tutte e tre in precedenza nel 2017/18. È ovviamente il miglior attacco della Serie A. Atteggiamento aggressivo, pressing e gioco a tutto campo; questa resta la filosofia di Gasperini.

Il 13 dicembre un derby della Capitale da sogno

La stracittadina del 13 dicembre – ore 12.30 – durerà un mese. La Roma, secondo l’algoritmo di Opta con +5,1 punti rispetto alle previsioni, ci arriverà con il fiatone avendo affrontato prima il Parma, poi il Psg, dopo Monza e Bologna e infine lo Sporting Lisbona in coppa a pochi giorni dal derby. Gattuso, sfruttando la settimana lunga e capolista pure nella graduatoria dei punti previsti (+11,2), dovrà fronteggiare dopo la sosta il Lecce, il Torino e l’Atalanta dell’ex Sarri. La gestione delle energie, un po’ come quella degli infortunati, sarà una delle chiavi per aprire lo scrigno dei desideri.

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