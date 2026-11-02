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La geografia del campionato: Roma è meglio di Milano
Ventotto punti più ventiquattro sono i parziali delle due squadre romane che militano nella Serie A, Lazio e Roma: parliamo dunque di cinquantadue punti totali conquistati, su sessanta disponibili, dalle due squadre della Capitale nelle prime dieci giornate di campionato. Si tratta di un nuovo record statistico.
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I punti totali di Lazio e Roma fanno registrare un nuovo record
Secondo quanto riporta Kickest si tratta del miglior bilancio di sempre, dopo due mesi e mezzo di campionato, per due formazioni con sede nella stessa città dalla stagione 2004/05, quando si è cominciato a registrare questo dato. Il record precedente era detenuto da Milan e Inter insieme, quando raccolsero 49 punti nel 2021/22.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|9
|14
|Lecce
|9
|9
|15
|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|10
|17
|Fiorentina
|5
|9
|18
|Parma
|5
|9
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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