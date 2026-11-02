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La geografia del campionato: Roma è meglio di Milano

Published

2 ore ago

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Lazio Roma punti

Ventotto punti più ventiquattro sono i parziali delle due squadre romane che militano nella Serie A, Lazio e Roma: parliamo dunque di cinquantadue punti totali conquistati, su sessanta disponibili, dalle due squadre della Capitale nelle prime dieci giornate di campionato. Si tratta di un nuovo record statistico.

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I punti totali di Lazio e Roma fanno registrare un nuovo record

Secondo quanto riporta Kickest si tratta del miglior bilancio di sempre, dopo due mesi e mezzo di campionato, per due formazioni con sede nella stessa città dalla stagione 2004/05, quando si è cominciato a registrare questo dato. Il record precedente era detenuto da Milan e Inter insieme, quando raccolsero 49 punti nel 2021/22.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
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Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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