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Lazio Under 18, beffa nel derby con la Roma

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2 ore ago

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lazio roma under 18 derby 22 ottobre

Al Salaria Sport Village la Lazio Under 18 di mister Lombardi deve arrendersi ai pari età della Roma nel derby capitolino: il match è terminato 2-1 per i giallorossi.

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Sconfitta nel derby per la Lazio Under 18.

Al vantaggio iniziale di Florio per la Roma, aveva risposto Zero per il pareggio della Lazio. Decisivo per il successo giallorosso Di Mascio. Assalto laziale nel finale, che non ha portato purtroppo al tanto agognato pari per la squadra di mister Lombardi. La Lazio Under 18 dopo sette giornate si trova decima con 10 punti.

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