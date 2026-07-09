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La Lazio saluta Ivan Provedel (VIDEO)

Published

7 ore ago

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Ivan Provedel

La Lazio ha salutato Ivan Provedel, visto il suo trasferimento ufficiale all’Inter: ecco il video pubblicato sui social dalla società per ricordare i bei momenti vissuti con il portiere.

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Il saluto della Lazio a Ivan Provedel

Il video che ricorda i momenti migliori vissuti con il portiere in questi anni, dal suo primo ingresso in campo contro il Bologna, fino alla rete in Champions League contro l’Atletico Madrid.

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