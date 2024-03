La Lazio saluta e ringrazia Sarri: il messaggio della società

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SALUTO SARRI - "Grazie, Mister". Poche, ma semplici parole, seguite da un emozionante video. Questo il saluto della Lazio all'ormai ex tecnico, Maurizio Sarri. Dopo due anni e mezzo si chiude l'avventura del Comandante nella Capitale, e la società non ha voluto mancare un saluto e uno speciale ringraziamento per il lavoro svolto e i traguardi raggiunti.

Il saluto social della Lazio a Sarri