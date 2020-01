Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SAMPDORIA LULIC COMPLEANNO TORTA – Undicesima vittoria consecutiva, festeggiamenti e pure la torta. Quella per il compleanno del capitano Senad Lulic, assente in campo per squalifica.

I festeggiamenti

Come riporta Il Messaggero, dopo la partita tutta la squadra si è ritrovata a cena in un ristorante vicino Formello per festeggiare i 34 anni di mister 71. A fine serata la torta con su scritto: “Auguri capitano”, come sfondo c’era la foto dell’ultimo trionfo in Supercoppa Italiana. Ma ora si torna al lavoro per una settimana di fuoco: prima il Napoli in Coppa e poi il derby.