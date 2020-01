Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO SAMPDORIA FORMAZIONI CRONACA – La Lazio rincorre il suo record, sempre all’Olimpico, sempre per continuare stupire. Inzaghi punta la Sampdoria affidandosi ai suoi titolari, e senza farsi influenzare dai prossimi appuntamenti. Si pensa partita dopo partita, e i doriani scendono a Roma in ottima forma, come testimonia la cinquina rifilata al Brescia nello scorso weekend. Una gara da non sottovalutare per i biancocelesti, in uno stadio che va verso le 35mila presenze. Lazio Sampdoria, ecco le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Dallo stadio Olimpico

Michela Santoboni, Marco Barbaliscia

Serie A 2019/20 – 20ª giornata

Stadio Olimpico di Roma – sabato 18 gennaio, ore 15:00

Le formazioni ufficiali di Lazio Sampdoria

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, D. Anderson, Parolo, Berisha, Minala, A. Anderson, Correa, Adekanye

Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Caprari.

A disposizione: Seculin, Falcone, Augello, Regini, Rocha, Ekdal, Bertolacci, Leris, Rigoni, Maroni, Quagliarella, Bonazzoli.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Gli arbitri di Lazio Sampdoria

ARBITRO: Chiffi

Assistenti: Vivenzi– Lo Cicero

IV uomo: Sacchi

V.A.R.: Manganiello

A.V.A.R.: Costanzo

I marcatori di Lazio Sampdoria

7′ Caicedo (L); 17′ Immobile (L) su calcio di rigore,

Gli ammoniti

31′ Vieira (S) per fallo su Caicedo

Le sostituzioni

–

La cronaca del match

36′ Conclusione di Caprari dal limite dell’area, leggermente deviato da Lazzari, Strakosha non si fa sorprendere e devia in calcio d’angolo

31′ Il primo ammonito del match è Vieira: il calciatore della Sampdoria commette fallo su Caicedo e l’arbitro Chiffi estrae il cartellino giallo

20′ GOOOOOOOOOOL!!!! Clamoroso Ciro Immobile!!! Si libera di tutti i difensori e supera anche Audero siglando il 3-0 per la Lazio!

17′ GOOOOOOOOOOOOL!!!! Dal dischetto Immobile non sbaglia!!! L’attaccante biancoceleste firma il raddoppio!!!

15′ Calcio di rigore concesso alla Lazio per fallo di mano di Murro in area di rigore. Sul dischetto va Ciro Immobile

7′ GOOOOOOOOOOOOL!! Splendida azione di Immobile che non si fa intimidire dalle pressione degli avversari e serve l’assist perfetto a Caicedo che insacca la rete del vantaggio!!

4′ Lazio vicina al gol con Luis Alberto! La conclusione dello spagnolo dal limite della lunetta finisce di un soffio oltre il palo!!!

1′ Si parte! Calcio di inizio affidato alla Lazio, che attacca da destra verso sinistra, ovvero da Curva Sud verso Curva Nord!

Il pre partita

ORE 14:35 – Lo stadio Olimpico dedica un coro a Senad Lulic, che oggi compie 34 anni

ORE 14:20 – Squadre in campo per il riscaldamento

ORE 14:10 – I portieri della Lazio scendono in campo per il riscaldamento

Dettagli Data Ora League Stagione Match Day 18 Gennaio 2020 15:00 15:00 Serie A 2019-2020 20