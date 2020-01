Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO – SAMPDORIA CONVOCATI – Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Oltre agli infortunati Cataldi, Marusic e Lukaku, assente anche Lulic per squalifica. Torna Correa: l’argentino, non ancora al meglio, andrà in panchina. Prima chiamata in campionato per Djavan Anderson e Minala. Di seguito l’elenco completo dei 24 giocatori convocati.

I convocati



Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Djavan Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile