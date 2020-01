Tempo di lettura: 2 minuti

NUMERI CURIOSITA’ LAZIO SAMPDORIA GOL – Il campionato di Serie A è arrivato al giro di boa. Nel weekend inizia il girone di ritorno, e la Lazio sarà impegnata in casa contro la Sampdoria (appuntamento fissato per sabato 18 gennaio, ore 15:00). All’andata i biancocelesti s’imposero a Marassi con un sonoro 0-3, ma i blucerchiati erano guidati da un altro allenatore (Di Francesco, ndr), ed ora con Claudio Ranieri i liguri hanno cambiato identità, migliorando anche nel rendimento. Simone Inzaghi (ex di giornata) tiene alta la guardia. L’obiettivo è iniziare al meglio una settimana che vedrà poi i capitolini impegnati al San Paolo in Coppa Italia, contro il Napoli, e poi nel derby di campionato con la Roma.

Lazio Sampdoria, il gol è di casa

Lazio-Sampdoria resta quindi un crocevia importante per il cammino dei biancocelesti. Tra i tanti spunti che offre la partita, uno è quello del gol. La storia insegna che il confronto tra queste due squadre ha sempre regalato reti e spettacolo. Il 7 maggio 2017 si registrò addirittura un record: Lazio-Sampdoria 7-3 è stata la partita con più gol del decennio passato. In quell’occasione andarono a segno Ciro Immobile (2), Keita, de Vrij, Hoedt, Lulic e Felipe Anderson. Ma non fu un caso isolato. Nel 1995-96, Lazio-Samp finì 6-3 (doppietta di Signori), nel 1998-99, 5-2 (nella famosa notte della tripletta di Sinisa Mihajlovic). Più in generale, la Lazio segna almeno un gol alla Sampdoria all’Olimpico dal 1989, quando si registrò l’ultimo 0-0 del confronto. Dal 2000 ad oggi sono 10 le vittorie della Lazio all’Olimpico, a fronte di appena 4 pareggi e una sola sconfitta (Lazio-Samp 1-2, 23 gennaio 2005). I gol segnati in totale dai biancocelesti sono 32, con una media superiore alle due reti a partita.

I numeri con Simone Inzaghi

Come anticipato, Simone Inzaghi affronta il match da ex della sfida. Il piacentino ha giocato sei mesi in prestito in blucerchiato, nel 2005, rientrando poi alla Lazio. Il bilancio da allenatore è positivo: 6 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, con 23 gol realizzati dalla sua squadra e 10 subiti. All’Olimpico 2 successi e un pari, quello rocambolesco per 2-2 della passata stagione. Ciro Immobile segnò infatti su calcio di rigore al 96′ il gol del 2-1, ma Saponara, al 99′, riportò poi il match in parità. La Lazio, secondo miglior attacco della Serie A (41 gol) dietro l’Atalanta (49), cercherà di confermare questi numeri, contro una formazione che nelle ultime due trasferte è riuscita però a tenere la porta inviolata.

Marco Barbaliscia