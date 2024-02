Sarri quota 200 alla Lazio: cifra tonda di gol segnati

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI 200 GOL - Quello segnato da Isaksen contro il Bologna è il gol numero 200 della Lazio di Sarri. Una cifra che comprende tutte le competizioni, ma che evidenzia la propensione offensiva di una squadra, quella biancoceleste, capace di tagliare tale traguardo dopo poco più di due stagioni e mezzo sotto la guida del tecnico.

La Lazio viene rimontata dal Bologna e cade 1-2 all'Olimpico. Nel giorno del ricordo di Sinisa Mihajlovic e delle premiazioni ad Immobile, Patric e Romagnoli, il protagonista è Isaksen. Il danese gioca un primo tempo estremamente positivo e segna il momentaneo 1-0. Quel gol non permetterà ai biancoceleste di uscire con qualche punto, ma è comunque il numero 200 da quando Sarri siede sulla panchina capitolina. un'amara consolazione per un pomeriggio che non ha seguito le speranze.