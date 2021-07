Lazio, Sarri dà una chance ad André Anderson: il giocatore sarà valutato in ritiro

- Advertisement -

LAZIO SARRI ANDERSON – L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha stravolto e ridato vitalità a tutto l’ambiente. Tuttavia, lo stile di gioco diametralmente opposto a quello del suo predecessore Simone Inzaghi, costringe la società a fare degli sforzi per accontentare le sue richieste sul mercato.

Lazio, Sarri vuole valutare Anderson

Considerando il complicato momento economico a causa della pandemia, potrebbe essere saggio valutare anche dei giocatori già di proprietà della Lazio, che erano finiti ai margini del precedente progetto tecnico. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, ieri si è aggregato al gruppo André Anderson. Il brasiliano sarà valutato da Sarri in questi giorni e in seguito verrà deciso il suo futuro.