Lazio, Fiore: "Non tutta la rosa è convinta del lavoro di Sarri"

LAZIO SARRI FIORE INTERVISTA - Dopo la breve pausa della Serie A per via delle brevi vacanze natalizie, la Lazio tornerà in campo domani 29 dicembre contro il Frosinone. Gli uomini di Sarri sono chiamati alla vittoria, dopo quella ottenuta contro l'Empoli, per non allontanarsi dalle posizioni più alte della classifica. Stefano Fiore, ex calciatore dei biancocelesti, dice la sua su allenatore e squadra ai microfoni di TvPlay.

Le parole di Stefano Fiore

“La Lazio? Traspare come non tutta la rosa è convinta del lavoro di Sarri. Ripetersi ai livelli dello scorso anno era difficile, ma neanche offrire certe prestazioni. Certe dichiarazioni di Sarri rischiano di destabilizzare l’ambiente. Dopo una stagione straordinaria come quella scorsa, capirei quello che sta succedendo se si fosse alzata l’asticella ma non credo sia così. Ai giocatori possono non piacere certe dichiarazioni dell’allenatore. Per certi versi però Mourinho ha fatto anche peggio di Sarri: la differenza è che i giocatori della Roma sentono che con Mou possono crescere. La Lazio non ha un altro Milinkovic. non lo sono né Kamada né Isaksen”.