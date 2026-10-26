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La Lazio arriva a Reggio Emilia: l’accoglienza dei tifosi (FOTO)

Published

11 minuti ago

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Lazio Sassuolo accoglienza tifosi

La Lazio è atterrata a Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo, i biancocelesti affronterranno i neroverdi martedì pomeriggio alle 18:30: questa l’accoglienza dei tifosi.

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Lazio Sassuolo, la squadra arriva in città: l’accoglienza dei tifosi

Foto e autografi non sono mancati per i calciatori della Lazio e per mister Gattuso che una volta approdati a Reggio Emilia hanno immediatamente raccolto il calore dei tifosi. La società biancoceleste ha condiviso le prime immagini della squadra in città attraverso i propri canali social ufficiali.

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