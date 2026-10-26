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La Lazio arriva a Reggio Emilia: l’accoglienza dei tifosi (FOTO)
La Lazio è atterrata a Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo, i biancocelesti affronterranno i neroverdi martedì pomeriggio alle 18:30: questa l’accoglienza dei tifosi.
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Lazio Sassuolo, la squadra arriva in città: l’accoglienza dei tifosi
Foto e autografi non sono mancati per i calciatori della Lazio e per mister Gattuso che una volta approdati a Reggio Emilia hanno immediatamente raccolto il calore dei tifosi. La società biancoceleste ha condiviso le prime immagini della squadra in città attraverso i propri canali social ufficiali.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|1
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|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
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|8
|20
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|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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