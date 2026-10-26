La Lazio arriva a Reggio Emilia: l’accoglienza dei tifosi (FOTO)

La Lazio è atterrata a Reggio Emilia per la sfida con il Sassuolo, i biancocelesti affronterranno i neroverdi martedì pomeriggio alle 18:30: questa l’accoglienza dei tifosi.

LEGGI ANCHE: Il Sassuolo è la vittima preferita di Zaccagni, ma occhio alle sconfitte

Lazio Sassuolo, la squadra arriva in città: l’accoglienza dei tifosi

Foto e autografi non sono mancati per i calciatori della Lazio e per mister Gattuso che una volta approdati a Reggio Emilia hanno immediatamente raccolto il calore dei tifosi. La società biancoceleste ha condiviso le prime immagini della squadra in città attraverso i propri canali social ufficiali.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP