Lazio-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani

LAZIO SASSUOLO PAGELLE – Si è disputata ieri sera l’ultima amichevole in programma per la nuova Lazio comandata da Maurizio Sarri. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Twente, la squadra ha giocato contro il Sassuolo di Alessio Dionisi pareggiando 1-1. Ad Akpa-Akpro risponde Traoré. Buoni spunti ma c’è da lavorare. Vediamo le pagelle dei quotidiani sui giocatori biancocelesti.

Le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT: Reina 6, Lazzari 7, Luiz Felipe 6,5, Patric (1’ st) 6, Acerbi 6,5, Radu (39’ st) sv, Hysaj 6,5, Milinkovic 6,5, Luis Alberto (1’ st) 6, Leiva 6,5, Escalante (39’ st) sv, Akpa-Akpro 7, Andrè Anderson (33’ st) 6, Felipe Anderson 6,5, Correa (27’ st) 6, Immobile 5,5, Muriqi (27’ st) 6, Raul Moro 6, Romero (11’ st) 6. Sarri 6,5.