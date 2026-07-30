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La scommessa sulla Lazio in serie B: la quota che fotografa la situazione
Tra mercato a saldo zero, caso Polymarket, la protesta dei tifosi e l’Olimpico che promette di restare deserto, la Lazio si trova in piena burrasca: ne è una dimostrazione il fatto che i bookmakers hanno aperto i mercati alle scommesse sulla retrocessione in serie B dei biancocelesti.
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Le scommesse sulla retrocessione in serie B della Lazio fotografano il dramma biancoceleste
Mare in burrasca per la Lazio, il comandante Gattuso è chiamato al difficile compito di guidarla in porto. L’oscuramento di Polymarket, main sponsor biancoceleste, lo sciopero del tifo dei sostenitori in protesta, il mercato a saldo zero che stenta a decollare: tutte nubi che ottenebrano il cielo sopra Formello. Come sottolinea la Repubblica, i bookmakers hanno assaporato l’aria che si respira intorno all’ambiente della Lazio e hanno aperto il mercato sulla retrocessione dei biancocelesti a quota 25. Certo, non significa che la Lazio sia data come favorita per la discesa in serie B, ma comunque è la cartina al tornasole della sensazione comune che si ha di una squadra in passato abituata a navigare tra le zone alte della classifica e ora costretta a fare i conti con una differente realtà.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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