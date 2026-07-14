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Lazio, la seconda maglia già online prima dell’annuncio ufficiale (FOTO)

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4 ore ago

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Maglie Lazio stagione 2026-2027 Lazionews.eu

Dopo l’annuncio ufficiale della prima e della terza maglia della Lazio dello scorso 2 luglio mancava all’appello solo la seconda che sembrerebbe essere stata spoilerata dal sito ProDirect, sul quale si può infatti notare una nuova divisa bianca denominata ‘Mizuno Lazio away shirt 26/27’.

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Le foto della seconda maglia della Lazio

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