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Lazio, la seconda maglia già online prima dell’annuncio ufficiale (FOTO)
Dopo l’annuncio ufficiale della prima e della terza maglia della Lazio dello scorso 2 luglio mancava all’appello solo la seconda che sembrerebbe essere stata spoilerata dal sito ProDirect, sul quale si può infatti notare una nuova divisa bianca denominata ‘Mizuno Lazio away shirt 26/27’.
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Le foto della seconda maglia della Lazio
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