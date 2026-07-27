Lazio, primi segnali positivi ma non solo: Mandas incerto e Pellegrini richiamato da Gattuso

Dopo la seconda partita amichevole, contro il Flaminia Civita Castellana, vinta per 6-0 sono arrivati i primi segnali positivi e negativi e le prime indicazioni sulla Lazio di Gattuso. Tra elementi positivi e negativi ecco le prime impressioni sulla squadra:

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La Lazio convince nel risultato, meno in alcuni dettagli: Gattuso prende nota

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei protagonisti in negativo è stato Christos Mandas. Il portiere greco, dopo appena un minuto di gioco, ha commesso un errore in fase di impostazione che ha rischiato di costare una rete ai biancocelesti. A evitare il peggio ci ha pensato Provstgaard, decisivo con un intervento sulla linea di porta che ha salvato il risultato. Nel corso della gara si è registrato anche un episodio che ha coinvolto Luca Pellegrini. Dopo un intervento particolarmente duro di D’Angelo su Mattia Zaccagni, il difensore laziale ha reagito appoggiando una mano sul volto dell’avversario. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Gattuso, il quale al termine dell’incontro ha richiamato il suo giocatore. Molto meglio invece Ratkov, che finalmente si è messo in mostra, con una rete dopo soli 24 secondi e la conquista del rigore segnato poi da Zaccagni nel finale.



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