Rinascita Lazio: Gattuso ora prova la fuga

L’onda biancoceleste travolge il campionato grazie a compattezza, idee e una continuità straordinaria instillata nella squadra dal tecnico Gattuso; il 2 a 1 al Parma conferma il primato per la Lazio: guardare la classifica della Serie A e trovare l’aquila lassù, in cima a tutti, è una di quelle immagini che a inizio stagione in pochi avrebbero pronosticato, eppure oggi gli aquilotti tenteranno addirittura la fuga.

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La Lazio è in testa alla Serie A e tenta la fuga

Il rettangolo verde sta parlando chiaro, premiando il lavoro, l’organizzazione e la fame di un gruppo capace di trasformare lo scetticismo iniziale in marcia trionfale. Almeno finora. Anche contro il Parma, è emersa una squadra che sa sempre cosa fare in campo e come farlo, nonostante qualche assenza pesante. Partita dopo partita, la Lazio alimenta un sogno.

Il segreto risiede prima di tutto nella costruzione di un’identità forte e riconoscibile. Il nuovo allenatore è stato bravissimo, quando le premesse estive parlavano di rivoluzione o di transizione e davano ben poche certezze. Il campanello d’allarme suonato in Coppa Italia contro il Mantova è lontanissimone la squadra ha saputo compattarsi, attorno a principi tattici chiari. Lo schema esalta le qualità dei singoli all’interno di un gruppo operaio, ma geniale al tempo stesso.

Come sottolinea Repubblica, contro il Parma servivano pazienza e lucidità, qualità che i biancocelesti hanno messo in campo, trasformando una partita che poteva risultare complicata in una vittoria pesante. Siamo all’ottavo risultato utile consecutivo e, almeno per qualche ora, la Lazio è prima da sola. Comunque termini il match dell’Inter, i biancocelesti hanno dato un segnale di continuità, mostrandosi sempre più capaci di trovare soluzioni efficaci ed efficienti.

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