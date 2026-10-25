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Rinascita Lazio: Gattuso ora prova la fuga
L’onda biancoceleste travolge il campionato grazie a compattezza, idee e una continuità straordinaria instillata nella squadra dal tecnico Gattuso; il 2 a 1 al Parma conferma il primato per la Lazio: guardare la classifica della Serie A e trovare l’aquila lassù, in cima a tutti, è una di quelle immagini che a inizio stagione in pochi avrebbero pronosticato, eppure oggi gli aquilotti tenteranno addirittura la fuga.
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La Lazio è in testa alla Serie A e tenta la fuga
Il rettangolo verde sta parlando chiaro, premiando il lavoro, l’organizzazione e la fame di un gruppo capace di trasformare lo scetticismo iniziale in marcia trionfale. Almeno finora. Anche contro il Parma, è emersa una squadra che sa sempre cosa fare in campo e come farlo, nonostante qualche assenza pesante. Partita dopo partita, la Lazio alimenta un sogno.
Il segreto risiede prima di tutto nella costruzione di un’identità forte e riconoscibile. Il nuovo allenatore è stato bravissimo, quando le premesse estive parlavano di rivoluzione o di transizione e davano ben poche certezze. Il campanello d’allarme suonato in Coppa Italia contro il Mantova è lontanissimone la squadra ha saputo compattarsi, attorno a principi tattici chiari. Lo schema esalta le qualità dei singoli all’interno di un gruppo operaio, ma geniale al tempo stesso.
Come sottolinea Repubblica, contro il Parma servivano pazienza e lucidità, qualità che i biancocelesti hanno messo in campo, trasformando una partita che poteva risultare complicata in una vittoria pesante. Siamo all’ottavo risultato utile consecutivo e, almeno per qualche ora, la Lazio è prima da sola. Comunque termini il match dell’Inter, i biancocelesti hanno dato un segnale di continuità, mostrandosi sempre più capaci di trovare soluzioni efficaci ed efficienti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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