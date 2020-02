Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RIGORI SERIE A – Contro l’Inter è arrivato l’ennesimo calcio di rigore stagionale assegnato alla Lazio, il 14° per la precisione. Questo dato sta scatenando l’ira di qualche tifoso avversario che pensa che il successo dei biancocelesti sia dovuto a ciò. Come si legge su Lazio Page, però, la squadra di Inzaghi ha ricavato solo 5 punti grazie ai tiri dal dischetto, che molte volte sono serviti ad arrotondare un risultato che li vedeva già in vantaggio. Sono altre le squadre che ne hanno beneficiato maggiormente, come testimonia la seguente classifica basata sul numero di punti guadagnati grazie a questo fondamentale.

La classifica per punti guadagnati grazie ai rigori

8 Juventus

7 Inter

6 Lecce, Milan

5 Genoa, Hellas, Lazio

4 Atalanta

3 Cagliari, Roma

2 Brescia, Napoli, Sampdoria, Sassuolo

1 Bologna, Spal

0 Fiorentina, Parma, Torino

