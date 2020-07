Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO – Probabilmente senza Covid–19 staremmo parlando di campionato diverso della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è stata senza alcun dubbio penalizzata dalla sosta forzata. Prima di quella, infatti, sembrava essere una corazzata imbattibile.

Lazio, sono 17 i punti in più in Serie A

Nonostante lo stop forzato e il rientro non proprio all’altezza delle aspettative, la squadra capitolina conta ben 17 punti in più rispetto la scorsa stagione. Numeri da record, che hanno portato i ragazzi di Inzaghi a conquistare il tanto desiderato posto in Champions League, che mancava da 13 anni. Meglio della Lazio, in Serie A non ha fatto nessuno dopo 35 giornate. La Juve è a 80 punti, otto in meno rispetto alla stagione 2018-2019, l’Atalanta è a 74 (+12) e l’Inter a 73 (+10). La Lazio, invece, a questo punto della scorsa stagione si trovava a 55 punti, ben 17 punti in meno. Punti che valgono per la squadra biancoceleste il raggiungimento del obiettivo prefissato ad inizio stagione: la partecipazione alla massima competizione europea.

