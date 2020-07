Tempo di lettura: < 1 minuto

DIFFIDATI LAZIO – Prosegue l’emergenza in casa Lazio. All’appello mancano sempre i soliti infortunati, anche se Inzaghi spera di recuperare almeno Luis Alberto per la sfida contro il Cagliari. Nel match con i rossoblù, 5 calciatori dovranno prestare particolare attenzione visto che sono in diffida. Se dovessero prendere un’ammonizione, infatti, salterebbero la trasferta di Verona in programma domenica 26 luglio. I calciatori in questione sono Acerbi, Lazzari, Bastos, Cataldi e Lucas Leiva, con quest’ultimo che non sarà della partita causa infortunio.

