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La Lazio prepara una doppia amichevole durante la sosta
Prima sosta del campionato da prima in classifica per la Lazio che non vuole calare il ritmo ed è infatti già al lavoro per organizzare una doppia amichevole.
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Altro che sosta, la Lazio prepara una doppia amichevole
Entusiasmo ritrovato per i biancocelesti che dopo il ko in Coppa Italia con il Mantova hanno cambiato passo. Il primo mese di campionato è andato alla grande e ora è tempo di andare in pausa per cedere il passo alle nazionali. In questo periodo la Lazio tornerà in campo e lo farà, rivela Il Messaggero, con una doppia amichevole: la prima sarà contro l’Arezzo e si disputerà a Formello domenica 27 settembre alle 15. L’altra amichevole, che si giocherà invece la settimana successiva, è ancora da stabilire.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
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|Cagliari
|12
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|5
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|4
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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