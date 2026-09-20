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La Lazio prepara una doppia amichevole durante la sosta

Published

1 ora ago

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Lazio sosta doppia amichevole

Prima sosta del campionato da prima in classifica per la Lazio che non vuole calare il ritmo ed è infatti già al lavoro per organizzare una doppia amichevole.

LEGGI ANCHE: Paglia: “La Lazio resta ferma, la società non costruisce nulla”

Altro che sosta, la Lazio prepara una doppia amichevole

Entusiasmo ritrovato per i biancocelesti che dopo il ko in Coppa Italia con il Mantova hanno cambiato passo. Il primo mese di campionato è andato alla grande e ora è tempo di andare in pausa per cedere il passo alle nazionali. In questo periodo la Lazio tornerà in campo e lo farà, rivela Il Messaggero, con una doppia amichevole: la prima sarà contro l’Arezzo e si disputerà a Formello domenica 27 settembre alle 15. L’altra amichevole, che si giocherà invece la settimana successiva, è ancora da stabilire.

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