La Lazio prepara una doppia amichevole durante la sosta

Prima sosta del campionato da prima in classifica per la Lazio che non vuole calare il ritmo ed è infatti già al lavoro per organizzare una doppia amichevole.

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Altro che sosta, la Lazio prepara una doppia amichevole

Entusiasmo ritrovato per i biancocelesti che dopo il ko in Coppa Italia con il Mantova hanno cambiato passo. Il primo mese di campionato è andato alla grande e ora è tempo di andare in pausa per cedere il passo alle nazionali. In questo periodo la Lazio tornerà in campo e lo farà, rivela Il Messaggero, con una doppia amichevole: la prima sarà contro l’Arezzo e si disputerà a Formello domenica 27 settembre alle 15. L’altra amichevole, che si giocherà invece la settimana successiva, è ancora da stabilire.

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