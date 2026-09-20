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Il punto sugli infortunati: chi può tornare dopo la sosta
La lunga sosta dei club è iniziata, in questo periodo di tempo la Lazio spera di svuotare l’infermeria: ecco il punto sugli infortunati.
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Infortunati Lazio, chi rientra dopo la sosta
Sosta da prima in classifica per la Lazio che in questo momento non può godere dell’organico al completo. Lo stop dovrebbe però finalmente coincidere con il recupero di alcuni giocatori. Per Il Messaggero i primi a rientrare dovrebbero essere Marusic e Dele-Bashiru. Speranza anche per Cataldi che è stato convocato nelle ultime uscite ma non è ancora al meglio. Da valutare invece, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori aggiornamenti, Rovella e Przyborek.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Como
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
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|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
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|Napoli
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|4
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|5
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|3
|4
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|2
|5
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|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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