Tempo di lettura: < 1 minuto

SEMPLICI LAZIO SPAL CONFERENZA STAMPA – Con la sessione invernale di mercato alle spalle, le squadre di Serie A sono pronte al giro di boa stagionale. La Lazio affronterà la Spal di mister Semplici. I biancocelesti sono decisi a riprendere la striscia di vittorie che si è interrotta con il pareggio nel derby e per farlo dovrà vedersela contro i ferraresi. Il tecnico della Spal, in conferenza stampa, ha parlato del match dell’Olimpico.

La gara contro la Lazio

“Affrontiamo una delle squadre più in forma, loro sono in un momento straordinario. Già negli anni passati ero sicuro che la Lazio fosse una grande squadra e quest’anno lo sta dimostrando. Fisicamente e tecnicamente sono molto validi ma vogliamo portare a casa un risultato positivo. Domani chiederò punti, l’unica cosa che conta nel calcio. Lazio e Atalanta sono le squadre che riusciamo di più a mettere in difficoltà per come giocano. Speriamo di fare bene anche domani, a parte nel derby hanno sempre vinto e stanno bene. Vogliamo fare una partita spregiudicata per fare punti.”

