NOTIZIE
Primo posto “low cost”: il dato sulla spesa è impressionante
Il primo posto della Lazio è davvero un miracolo, soprattutto se si analizza il dato sulla spesa: i biancocelesti costano infatti molto meno delle avversarie.
LEGGI ANCHE: Ufficiale, il Sassuolo esonera Aquilani: è colpa anche della Lazio
Lazio, quanto costa il primo posto? Ecco la spesa biancoceleste
Stando a quanto emerge dai dati FootData la Lazio è prima in classifica con una rosa che costa davvero poco rispetto alle avversarie. In cima c’è infatti la Juventus che costa ben 552 milioni, seguono Napoli con 453 e il Milan con 429. Dopo di loro ci sono l’Inter, con 380 milioni di spesa, e la Roma con 275. La Lazio, invece, costa appena, se così si può dire, 162 milioni.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI12 ore ago
Infortunio Zaccagni, risonanza a stretto giro: incognita sulla natura del problema
-
NOTIZIE23 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI12 ore ago
Gudmundsson, la sosta sarà decisiva: ecco quando può rientrare
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto