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Primo posto “low cost”: il dato sulla spesa è impressionante

Published

1 ora ago

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Lazio spesa primo posto

Il primo posto della Lazio è davvero un miracolo, soprattutto se si analizza il dato sulla spesa: i biancocelesti costano infatti molto meno delle avversarie.

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Lazio, quanto costa il primo posto? Ecco la spesa biancoceleste

Stando a quanto emerge dai dati FootData la Lazio è prima in classifica con una rosa che costa davvero poco rispetto alle avversarie. In cima c’è infatti la Juventus che costa ben 552 milioni, seguono Napoli con 453 e il Milan con 429. Dopo di loro ci sono l’Inter, con 380 milioni di spesa, e la Roma con 275. La Lazio, invece, costa appena, se così si può dire, 162 milioni.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
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