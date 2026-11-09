Primo posto “low cost”: il dato sulla spesa è impressionante

Il primo posto della Lazio è davvero un miracolo, soprattutto se si analizza il dato sulla spesa: i biancocelesti costano infatti molto meno delle avversarie.

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Lazio, quanto costa il primo posto? Ecco la spesa biancoceleste

Stando a quanto emerge dai dati FootData la Lazio è prima in classifica con una rosa che costa davvero poco rispetto alle avversarie. In cima c’è infatti la Juventus che costa ben 552 milioni, seguono Napoli con 453 e il Milan con 429. Dopo di loro ci sono l’Inter, con 380 milioni di spesa, e la Roma con 275. La Lazio, invece, costa appena, se così si può dire, 162 milioni.

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