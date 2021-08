Lazio-Spezia, la Curva Nord organizza il ritrovo a Ponte Milvio

- Advertisement -

LAZIO SPEZIA CURVA NORD – Finalmente il popolo laziale, dopo l’antipasto del Castellani riservato a soli 1550 affezionati, potrrà riabbracciare i suoi beniamini nella propria casa, lo Stadio Olimpico. Sabato 28 agsoto, in occasione di Lazio-Spezia, saranno tanti i tifosi che accoreranno al Foro Italico per dare il proprio benvenuto ai ragazzi di mister Sarri. La Curva Nord, con un comunicato ufficiale firmato Ultras Lazio, ha già dato appuntamento a tutti a Pone Milvio poche ore prima del match. Ecco la nota della parte più accesa del tifo biancoceleste.

Il comunicato della Curva Nord

“Si riparte, come ogni anno saremo in prima fila per sostenere e difendere la nostra Lazio. Una stagione che vogliamo vivere come sempre da protagonisti. Appuntamento per tutti i Laziali sabato 28 agosto, dalle ore 13:00 nella NOSTRA Ponte Milvio per vivere il pre partita insieme, come abbiamo sempre fatto. Avanti Laziali!”.