Lazio-Spezia, le pagelle di Lazionews.eu

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO SPEZIA PAGELLE – Termina con una valanga di reti la prima uscita casalinga della Lazio. Il tabellino dice 6 a 1 per le aquile, grazie a una tripletta di Immobile e alle reti di Anderson, Hysaj e Luis Alberto. Partita senza storia dal quinto minuto della prima frazione. Altri 3 punti in cassaforte per la squadra di Sarri. Di seguito le pagelle di Lazionews.eu.

Le pagelle di Lazionews.eu

Reina 6: una sola parata nel primo tempo che però non serve a scongiurare il vantaggio ligure su dormita difensiva. Il resto è normalità !

Lazzari 6: il suo polpaccio destro regge 25 minuti prima di farlo arrendere. Ora c’è la sosta, poi il Milan…..

Patric 6: si perde l’uomo sul vantaggio di Verde. Meglio con il passare dei minuti

Acerbi 6,5: i liguri si vedono poco davanti. Gyasi non lo impensierisce affatto

Hysai 7: ordinato nella chiusura, non spinge quasi mai ma tiene bene la posizione. Quando si sgancia mette dentro il goal del 5 a 1

Luis Alberto 7,5: ritrova il suo posto dopo la panchina di Empoli. Ci mette 15 min a fornire l’assist del vantaggio ad Immobile. È elegante in ogni giocata. Chiude la gara con il 6 a 1 finale

Leiva 7: tanta sostanza e solidità a metà campo dove lo Spezia non passa mai

Milinkovic 6,5: si vede meno di altre occasioni dove prende per mano la squadra. Gestisce gli spazi e gli inserimenti dei liguri

Felipe Anderson 7,5: si accende a strappi ma quando lo fa è delizioso. Meraviglioso il goal del 4 a 1.

Immobile 8: ci mette 10 min a far due reti, 45 per farne tre e sbagliare un rigore…. ed arrivare a – 5 da Piola. Si porta il pallone a casa….

Pedro 7: dopo Empoli anche con lo Spezia gioca una gran partita, finché ne ha. Veloce, fluido e grintoso, non molla nulla.

Sarri 7,5: applaudito a lungo dai 20mila tifosi finalmente all’Olimpico. Da perfezionista non avrà gradito il goal a freddo ma 9 reti in due partite….divertono !