Lazio: monte ingaggi a picco, meno 15 milioni rispetto a un anno fa

La politica di conteninento costi della Lazio persevera incessante; sul fronte degli stipendi, i risultati sono già evidenti, rispetto alla scorsa stagione: il club biancoceleste ha ridotto il monte ingaggi di oltre 15 milioni di euro lordi.

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La Lazio ha ridotto gli stipendi rispetto a un anno fa

A quanto scrive Il Corriere della Sera, le cessioni di Castellanos, Guendouzi e Vecino hanno garantito un importante alleggerimento dei costi. Esso è stato compensato parzialmente dagli arrivi di Ratkov, Taylor, Motta e Przyborek: i quattro, però, guadagnano molto meno. A queste operazioni si aggiungono gli addii a parametro zero di Pedro, Hysaj e Basic, oltre alle partenze, date ormai per imminenti, di Provedel e Romagnoli. Anche considerando gli inserimenti di Floriani Mussolini e Pedraza, che faranno parte della squadra di Gattuso, il monte stipendi dovrebbe scendere sotto i 60 milioni di euro.

Nonostante questo ridimensionamento economico, a Formello resta la convinzione di poter costruire una squadra competitiva, e persino migliorare il rendimento dell’ultima stagione. O, perlomeno, questo è quel che si dice in pubblico. La strategia della società è chiara: si interverrà sul mercato soltanto dopo aver ceduto, e non prima. Ci sono degli obiettivi finanziari da raggiungere e mantenere, se si vuole operare con libertà sul mercato.

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