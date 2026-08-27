Connect with us

NOTIZIE

Spari contro un Lazio Store a Ostia: i Carabinieri indagano

Published

4 ore ago

on

Carabinieri

Nella giornata di oggi 27 agosto al civico 72 di via Bosio a Ostia, una persona incappucciata avrebbe sparato contro la vetrina del Lazio Store: i carabinieri non escludono nessuna pista.

LEGGI ANCHE: Icardi può essere ancora un’opzione per la Lazio? Qualcosa è cambiato

Il Lazio Store di via Carlo Bosio a Ostia è stato preso d’assalto da una persona non ancora identificata.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, questa mattina intorno alle 12:30 una persona incappucciata avrebbe esploso un corpo d’arma da fuoco contro la vetrina del Lazio Store di via Carlo Bosio 72, a Ostia. Sul luogo sono accorsi i Carabinieri che hanno provveduto ai rilievi tecnico scientifici. Si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sicurezza.

La notte fra il primo e il due maggio scorso, una bomba carta era stata lanciata sulla saracinesca del negozio. I Carabinieri stanno indagando e non escludono alcuna pista.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI