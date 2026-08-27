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Spari contro un Lazio Store a Ostia: i Carabinieri indagano
Nella giornata di oggi 27 agosto al civico 72 di via Bosio a Ostia, una persona incappucciata avrebbe sparato contro la vetrina del Lazio Store: i carabinieri non escludono nessuna pista.
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Il Lazio Store di via Carlo Bosio a Ostia è stato preso d’assalto da una persona non ancora identificata.
Secondo quanto riportato da Adnkronos, questa mattina intorno alle 12:30 una persona incappucciata avrebbe esploso un corpo d’arma da fuoco contro la vetrina del Lazio Store di via Carlo Bosio 72, a Ostia. Sul luogo sono accorsi i Carabinieri che hanno provveduto ai rilievi tecnico scientifici. Si stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sicurezza.
La notte fra il primo e il due maggio scorso, una bomba carta era stata lanciata sulla saracinesca del negozio. I Carabinieri stanno indagando e non escludono alcuna pista.
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