Lazio Summer Camp 2024, le date dell'evento e tutti i dettagli

LAZIO SUMMER CAMP 2024 - La società biancoceleste ha confermato anche per il 2024 il Lazio Summer Camp. Ecco di seguito tutti i dettagli e le date dell'evento, riservato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Lazio Summer Camp 2024: il comunicato della società

Tornano i Lazio Summer Camp dedicati a ragazzi e ragazze di età dai 6 ai 16 anni con la passione per il calcio.

Gli istruttori del settore giovanile biancoceleste e di Lazio Women guideranno i ragazzi per una settimana di allenamenti ed avventure da campioni.

Ogni giovane partecipante riceverà l’allenamento più adeguato in relazione all`età e all`esperienza calcistica: un modo per migliorare giorno dopo giorno le proprie capacità. Oltre agli allenamenti e alle partite, nei Summer Camp targati Lazio, non mancheranno il divertimento e l’allegria che permetteranno ai ragazzi di stringere nuove amicizie e vivere nuove esperienze.

Ai Summer Camp della Lazio è confermata la presenza di uno psicologo, figura fondamentale per la crescita dei ragazzi, che svolgerà appuntamenti dedicati a tutti i partecipanti su temi delicati quali il Bullismo, il Cyberbullismo, l’inclusione, la motivazione e l’autostima.

CONTENUTI TECNICI

Il corso prevede lezioni sulla tecnica di base e sulla tecnica applicata.

Per i portieri è previsto un programma specifico svolto sotto la guida di allenatori professionisti del ruolo.

Le ragazze avranno in ogni Camp allenatori della Lazio Women e programmi mirati.

FORMULA FULL CAMP

Il “Full Camp” è la formula residenziale che prevede pensione completa ed il pernottamento presso una delle strutture alberghiere selezionate.

FORMULA DAY CAMP

Il “Day Camp” è la formula giornaliera che comprende l’allenamento mattutino, il pranzo e l’allenamento pomeridiano.

La tabella località e costi e visibile sul sito della Lazio.

KIT UFFICIALI S.S. LAZIO

I kit ufficiali del Lazio Summer Camp saranno di due tipologie:

SUMMER CAMP

2 maglie da allenamento

2 pantaloncini da allenamento

1 t-shirt di rappresentanza

1 bermuda di rappresentanza

2 calze

1 zainetto

1 cappellino

1 pallone

KIT SPECIALE SUMMER CAMP SANTO STEFANO DI CADORE

2 maglie da allenamento

2 pantaloncini da allenamento

1 t-shirt di rappresentanza

1 tuta di rappresentanza

1 k-way

2 calze

1 zainetto

1 cappellino

1 pallone

LA QUOTA PREVEDE

Allenamenti ai massimi livelli sotto la guida dei mister del Settore Giovanile della S.S.Lazio

Assistenza ai partecipanti per tutta la durata del camp e sorveglianza 24 ore su 24.

Presenza di un Direttore Responsabile che coordina il Camp

Strutture alberghiere con elevati standard qualitativi nel caso del Full Camp

Presidio medico per garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti

Servizio di trasporto con bus privato dall’hotel al campo e viceversa, ove necessario

Programmi specifici di allenamento per i portieri e per le ragazze

Kit di abbigliamento ufficiale Lazio, firmato Mizuno

Al termine dell’esperienza, il/la giovane riceverà un attestato di partecipazione e una scheda di valutazione

Le modalità d’iscrizione e di pagamento saranno comunicate in seguito.

