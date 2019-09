LAZIO HI TECH – Nelle prime due partite di campionato, la Lazio ha collezionato una vittoria ed un pareggio rispettivamente contro Sampdoria e Roma. Da questa stagione Inzaghi durante le partite è “superconnesso” con il suo staff per avere maggiori indicazioni sull’andamento della partita.

Svolta “smart”: il metodo di Inzaghi ed il suo staff

Come riporta il Corriere dello Sport, da quest’anno la panchina biancoceleste ed i match analyst sono in collegamento diretto e continuo. La comunicazione avviene tramite walkie-talkie di ultima generazione. Mario Cecchi (collaboratore tecnico di Inzaghi), si siede in panchina ed attraverso un auricolare riceve informazioni dalla tribuna. Dati che poi sono trasmessi direttamente al mister biancoceleste.