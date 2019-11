LAZIO TRIDENTE MANCHESTER CITY BARCELLONA – Nella Lazio terza in classifica della Serie A, che sta regalando grandi prestazioni ai tifosi e agli appassionati di calcio, spicca un dato importantissimo. Come riportato da Sky Sport, il terzetto d’attacco biancoceleste composto da Immobile-Correra-Milinkovic Savic è al primo posto in Europa per numero di gol segnati. Nessuna altra squadra, infatti, ha totalizzato i numeri dei tre tenori laziali nei cinque campionati top.

Lazio, i numeri del tridente offensivo

Le marcature totali dei tre calciatori della Lazio sono 22. 14 le reti messe a segno da Immobile, 6 da Correa e 2 da Milinkovic-Savic. I biancocelesti si piazzano davanti al Bayern Monaco, a quota 21, e il Manchester City. Niente da fare, contro lo strapotere offensivo laziale, neanche per squadre blasonate come il Barcellona e il Real Madrid. Guardando solo al nostro campionato, invece, la Lazio primeggia di gran lunga sulla Juventus; con i bianconeri a soli 11 gol con i tre Ronaldo-Dybala-Pjanic. Solo l’Atalanta riesce a reggere un po’ l’urto, con le 17 marcature messe a segno da Muriel-Zapata-Gomez/Ilicic.