Saldo Lazio, cedere per acquistare: ecco tutti i calciatori in uscita

Il dato è triste ma certificato, e cioè che la Lazio per poter acquistare deve per forza prima cedere calciatori: la lista dei giocatori in uscita è lunga, una sorta di inventario di saldi necessario per sbloccare le trattative in entrata.

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Cedere per acquistare: tutti i calciatori in uscita dalla Lazio per sbloccare il mercato

Si parte dai due principali partenti, come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: Alessio Romagnoli, destinato in Qatar a giocare con l’Al-Sadd, e Ivan Provedel, che andrà all’Inter a fare il vice Martinez. Per entrambi i giocatori sono stati offerti 3 milioni di euro a testa, per un totale quindi di 6 milioni in cassa appena Lotito darà l’ok. Alessio, al lordo, pesava 5 milioni. Ivana, invece, poco meno, circa 4. Dunque il club biancoceleste, appena farà calare il sipario su queste operazioni, avrà un risparmio di 7/8 milioni di euro.

Se Lotito non sbloccherà il mercato con una ricapitalizzazione, come vi abbiamo ricordato qualche giorno fa, ecco che tutte le operazioni dovranno seguire questa precisa liturgia. Servono 19,5 milioni di euro per aprire il lucchetto del mercato a saldo zero e, di fronte al presidente, ci sono solo due possibilità: un aumento di capitale o cessioni multiple. Nel primo caso si tratterebbe di un esborso record, mai verificatosi prima nell’era Lotito, nel secondo servirebbero diverse uscite per arrivare alla quota necessaria per liberare il mercato. La società in questo caso potrebbe utilizzare le risorse provenienti da cessioni “pro soluto” chiedendo a un ente finanziario di anticipare l’intera copertura degli incassi. Si tratta di uno strumento riconosciuto dal Noif.

Tra i calciatori in uscita in casa Lazio, oltre ai due prima citati, ci sono anche Lazzari, Cancellieri e Luca Pellegrini, oltre a Boulaye Dia che sembra avere un certo mercato in Francia. I primi tre possono generare incassi minori, certamente, ma in una condizione come quella attuale, ecco che tutto fa brodo.

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