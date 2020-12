Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – Domenica 6 dicembre, archiviata la pratica Spezia, la Lazio si prepara a giocarsi il primo obiettivo stagionale: la qualificazione agli ottavi di Champions League. A guidare la prima squadra della Capitale ci sarà Ciro Immobile. Il bomber, grazie al gol contro gli Aquilotti, si è portato a 24 lunghezze dal primato di reti con la maglia biancoceleste di Silvio Piola. In forma sono anche Sergej Milinkovic-Savic, che ha recuperato bene dopo la positività al Coronavirus, e Francesco Acerbi. Dalle considerazioni sui capitolini, alle parole più rilevanti, andiamo a mettere ordine riassumendo, come sempre, tutte le news e i fatti di oggi sulla Lazio.

Lazio, tutte le news e i fatti di oggi

Tutto il mondo Lazio è concentrato sulla prossima sfida di Champions League contro il Club Brugge. I biancocelesti, infatti, hanno la possibilità di tornare a giocare gli ottavi di finale della competizione dopo 20 anni. La squadra belga è la sorpresa del girone e, come ha dichiarato Mignolet, ha intenzione di fare l’impresa e battere i capitolini. Il pericolo numero uno è sicuramente Hans Vanaken, il trascinatore dei nerazzurri che ha all’attivo 5 gol e 5 assist nella Pro League. Su argomenti riguardanti i biancocelesti hanno parlato Christian De Sica e il calciatore del Verona Zaccagni. Per quanto riguarda la Lazio Women, le ragazze di Seleman hanno pareggiato contro l’Orobica per 1 a 1. L’arbitro di Serie A Daniele Orsato, infine, è stato votato come miglior direttore di gara del 2020.

