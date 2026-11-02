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La Lazio vola in campionato e il titolo fa lo stesso in Borsa

Published

21 minuti ago

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Lazio vola titolo Borsa

Dopo dieci giornate di campionato, la Lazio è prima in classifica in Serie A, a fronte di nove vittorie e un pareggio; è questo il bottino raccolto dalla squadra di Gattuso, per un totale di 28 punti conquistati: si tratta di un inizio di stagione che non ha precedenti nella storia del club e che fa volare anche il titolo in Borsa.

Leggi anche: “Rocca: “Se la Lazio vince lo scudetto mi faccio la barba biancazzurra

Vola in Borsa il titolo della Lazio

Secondo Calcio e Finanza, testata molto informata, il valore delle azioni della Lazio è in continuo rialzo da dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova, datata 16 agosto. In totale, il titolo ha guadagnato il +22,12%, sfiorando gli 1,96 euro per azione, con una capitalizzazione di mercato pari a 132,4 milioni di euro, dopo l’ultima vittoria contro il Cagliari.

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6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
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