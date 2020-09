Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO CORREA – Il countdown, a Formello, è ufficialmente iniziato. Sabato 26 settembre, a Cagliari, la Lazio farà il suo esordio in campionato. Il rinvio della prima partita contro l’Atalanta (recupero fissato al 30 settembre) ha permesso a mister Simone Inzaghi di avere qualche giorno in più per collaudare la sua creatura. La sensazione è che al debutto ci saranno poche novità. In attacco, al fianco di Ciro Immobile, giocherà Joaquin Correa, secondo miglior marcatore dell’ultima stagione con 10 gol in 35 presenze.

Lazio, Correa titolare a Cagliari con un doppio obiettivo

La Lazio riparte dal Tucu, per scelta e per necessità. Come riporta il Corriere dello Sport, l’argentino vuole conquistarsi da subito la fiducia di Inzaghi. E le premesse per fare bene ci sono tutte. Vedat Muriqi, concorrente principale in reparto per una maglia da titolare, è fermo in Turchia per aver contratto il Coronavirus, ma comunque non si vedrà in campo prima della metà di ottobre per un problema muscolare rimediato in estate. Caicedo, sull’orlo del trasferimento, parte un gradino dietro a Correa. Ecco allora che il numero 11 ha le sue carte da giocare. Autore dell’unico gol della Lazio nelle due amichevoli con Frosinone e Benevento, Correa giocherà a Cagliari con un doppio obiettivo: conquistare Inzaghi e impressionare Lionel Scaloni. Il ct dell’Argentina lo ha infatti inserito nella lista preliminare dei convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Fare bene nelle prime giornate di Serie A aiuterebbe il Tucu a superare l’agguerrita concorrenza e a guadagnarsi la maglia della sua nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.