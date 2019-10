LAZIO TORINO ACERBI – Ala fine dei primi 45 minuti la Lazio è in vantaggio, all’Olimpico, per 2-0 sul Torino. A segno il solito Ciro Immobile, ma ad aprire la gara è stato Francesco Acrebi con un sinistro dai 30 metri che finisce all’incrocio dei pali. Al doppio fischio di Orsato, il difensore biancoceleste è intervenuto su Dazn.

“Non dobbiamo abbassare la guardia”

“Avevo spazio, anche prima mi ero messo lì e cercavo al palla perchè c’era spazio, quando mi è arrivata non c’ho pensato due volte. Importante è la squadra, siamo avanti due a zero, dobbiamo continuare così perchè il Torino è una squadra forte, con molto orgoglio, anche contro il Milan ha fatto un grande secondo tempo, se noi andiamo avanti così non ci sono problemi”.