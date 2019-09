LAZIO SUPERCOPPA CALENDARIO – La Lazio ha iniziato il campionato con una vittoria ed un pareggio, rispettivamente contro Sampdoria e Roma. Ora dopo la sosta, i biancocelesti torneranno in campo domenica 15 settembre alle 15 contro la Spal. Gli uomini di Inzaghi inizieranno così il cammino che li porterà fino alla Supercoppa contro la Juventus.

Il cammino verso la Supercoppa

Come riporta il Corriere dello Sport, dalla gara contro la Spal per i biancocelesti è previsto un Tour de Force (intervallato da altre due soste), che li porterà alla sfida di Supercoppa contro la Juve prevista per il 21 o 22 dicembre a Gedda. La Lazio allenata da Inzaghi prima di affrontare i bianconeri al King Abdullah Stadium, scenderanno in campo in 14 gare di Serie A e 6 di Europa League.