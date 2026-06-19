Lazio, ti manca fantasia: è caccia a un trequartista alla Luis Alberto, ecco i due nomi

Aggiornato al 19 giugno 2026

La Lazio dovrà intervenire massicciamente sul calciomercato e in varie zone del campo; una di queste è la trequarti, regno dell’estro e delle fantasia, con Lotito e Fabiani a caccia di un profilo che assomigli a quello che fu di Luis Alberto.

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Alla Lazio serve un trequartista: a caccia di un profilo alla Luis Alberto

AGGIORNAMENTO 19 GIUGNO – Come riportato da Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio deve (ri)trovare estro e fantasia e, si sa, che la trequarti è la zona di campo nella quale queste due caratteristiche si esprimono al massimo. Il primo nome in lista è quello di Asp, come vi abbiamo precedentemente raccontato, calciatore danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco, reduce da un’annata felice al Grasshopper e profilo preferito da Fabiani. Il secondo, invece, più conosciuto da Gattuso perché lo ha avuto alla Dinamo Zagabria, è quello che porta a Luka Stojkovic, classe 2003, di proprietà del club croato.

Non solo nomi per la difesa, vedi Unyay, Bardakci e Sergi Dominguez, la Lazio deve accendere i fari anche in altre zone del campo, in particolare la trequarti. I gol, nell’ultima stagione, sono stati pochissimi e dall’attacco ne sono arrivati appena 9, una misera realizzativa evidente. Manca fantasia, estro, genialità. Manca l’ultimo passaggio, l’imbucata del fuoriclasse, quella visione laterale e periferica che aveva un calciatore come Luis Alberto.

C’è Przyborek come grande giovane di talento, ma affidare a lui il peso di una baracca in fase di totale riassestamento sarebbe arduo e azzardato. La Lazio e Gattuso puntano molto su Taylor, che per Rino è un centrocampista centrale ma che può comunque spaziare su tre ruoli, come anche su Dele-Bashiru, mezzala di spinta dalla grandi doti atletiche. Urge però un fantasista, qualcuno che sappia accendere la luce nel buio più pesto.

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