LAZIO TRIESTINA FORMAZIONI UFFICIALI – Primo test stagionale per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo 5 giorni di allenamenti fisici e tattici, è tempo di provare sul campo le condizioni atletiche della squadra. Tante le novità nella formazione ufficiale scelta dal tecnico biancoceleste. Escalante partirà dall’inizio insieme a Milinkovic e Luis Alberto. Esordio anche per Kiyine. Davanti Felipe Caicedo affiancato da Ciro Immobile, pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Tutto esaurito allo Zandegiacomo. Un cartello messo davanti ai cancelli dell’impianto sportivo ha avvertito i tifosi del sold out. Sotto la pioggia battente, la Lazio comincia subito bene e si porta in vantaggio con Francesco Acerbi. Un Luis Alberto scatenato crea numerose occasioni per i biancocelesti che arrivano a guadagnarsi un calcio di rigore. Immobile dal dischetto si fa ipnotizzare da Offredi.

Lazio-Triestina formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi (A disp. Reina, Adamonis, Alia, Luiz Felipe, Lukaku, Bastos, Falbo, Lazzari, Vavro, Jony, Djavan Anderson, Badelj, Parolo, André Anderson, Raul Moro)

TRIESTINA (4-3-3) : Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Dubaz; Rizzo, Lodi, Giorico; Sarno, Gomez, Procaccio. All. Gautieri (A disp. Rossi, De Luca, Loschiavo, Codromaz, Maracchi, Granoche, De Min, Cavaliere, Di Massimo, Natalucci, Petrella, Tosolini, Gatto, Steffè)

Arbitro: Zago (Sez. Conegliano)

Assistenti: Callovi, Fenzi

Cronaca Lazio-Triestina

17′ – Calcio di rigore per la Lazio. Immobile fallisce dal dischetto.

8′ – Luis Alberto protagonista dei primi minuti di gioco. Calcia verso la porta della Triestina ma la palla viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner Armini sfiora il 2 a 0.

4′ – Acerbi porta in vantaggio la Lazio. Primo gol della pre-season laziale.

3′ – Luis Alberto lambisce il palo con un tiro da fuori.

1′ – Si parte!

