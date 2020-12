Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS E FATTI DI OGGI LAZIO – 25 dicembre. In attesa di tornare ad allenarsi per affrontare il Genoa il 3 gennaio, il giorno di Natale della prima squadra della Capitale è stato caratterizzato dai festeggiamenti. La Lazio, dalla società ai giocatori, ha voluto fare gli auguri a tutti, ai quali si aggiunge anche la nostra redazione. Un pensiero speciale va chiaramente ai tifosi biancocelesti. Il 2020 sta ormai per terminare e il quotidiano inglese The Guardian ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori dell’anno. Dei ragazzi di Simone Inzaghi, oltre a Luis Alberto, è presente Ciro Immobile, di cui ha parlato molto bene Dino Zoff. Anche se il calciomercato non è ancora aperto, si sta già parlando di cessioni: uno dei prossimi a partire sembra poter essere Denis Vavro. Nel frattempo, a causa del Coronavirus, la Fifa ha posticipato al 2023 i mondiali Under 17 e Under 20 e Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare del caso Juventus–Napoli.

Emanuele Castellucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.