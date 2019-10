LAZIO IMPEGNI CAMPIONATO – Il pareggio contro il Bologna ha offerto a Inzaghi buoni spunti sui quali lavorare durante questa sosta Nazionali. Lo stop di campionato e coppa, infatti, potrà servire al tecnico piacentino per preparare al meglio la Lazio in vista del periodo di fuoco che dovrà affrontare alla ripresa delle attività. Si parte con Lazio-Atalanta sabato 19 ottobre all’Olimpico. Poi sarà la volta della terza gara di Europa League nella quale i biancocelesti affronteranno in Scozia il Celtic il 24 ottobre. A seguire Fiorentina, 27 ottobre, e Torino nel turno infrasettimanale del 30 ottobre. Il 3 novembre andrà in scena alla scala del calcio Milan-Lazio, poi di nuovo Celtic il 7 di novembre e infine, chiude questo tour de force, il Lecce dell’ex Fabio Liverani il 10 novembre all’Olimpico.