Lazio - Udinese, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO DOVE VEDERE - Dopo la delusione della sconfitta contro il Bayern Monaco e conseguente eliminazione dalla Champions, la Lazio ora si deve concentrare sul campionato. Lunedì 11 Marzo all'Olimpico andrà in scena Lazio Udinese valida per la ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. Ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Ecco dove vedere Lazio - Udinese in tv e streaming

Il posticipo delle ore 20:45 di lunedì 11 marzo 2024 tra Lazio e Udinese, valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023/2024, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. L'evento sarà visibile in streaming live e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.