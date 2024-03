Lazio - Udinese, friulani avversari ostici: i precedenti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE SERIE A PRECEDENTI - La Lazio ospiterà l'Udinese allo Stadio Olimpico, per i posticipo della ventottesima giornata di Serie A. I friulani è un avversario che può riservare qualche insidia, infatti sono imbattuti in casa biancoceleste da dicembre 2019. Maurizio Sarri e i suoi proveranno a spezzare la maledizione e continuare la scalata in classifica.

Lazio - Udinese, la bestia nera

La Lazio all'Olimpico attinge forza dai propri tifosi ma, da dicembre 2019, non riesce ad ottenere tre punti. L'Udinese appare come una bestia nera, capace di strappare ai biancocelesti due pareggi e una sconfitta. Da ricordare il mach di Coppa Italia di gennaio 2022, dove le aquile sono riusciti a passare il turno, ai tempi supplementari, con la rete di Immobile. La partita ha una valenza importante ai fini dell'economia della classifica di Serie A. Sarri ha bisogno di vincere per risollevare il morale della squadra, placare i brusii dell'ambiente e qualificarsi alle prossime competizioni europee.