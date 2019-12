Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE DI BELLO – Lazio – Udinese è stata affidata a Marco Di Bello. 38 anni, sezione di Brindisi e 93 partite all’attivo in Serie A. Tra quelle in cui non figura, perché seduto al monitor del Var, c’è anche il famoso Lazio – Torino 1-3 del mano di Iago Falque, rosso a Immobile e Jack O’ Melly. L’errore commesso in questi quasi due anni è sempre stato quello di associare il fatto a Piero Giacomelli, ma in realtà, come sottolinea il Corriere dello Sport, nell’azione legale promossa dagli undici tifosi laziali al comitato consumatori per quella partita rientra anche Di Bello.

Errori su errori

Di Bello è stato anche uno degli assistenti d’area colpevoli di aver segnalato a Orsato il “fallo” di Wallace su Strootman nel derby del 30 aprile 2017. E poi in Lazio – Inter il direttore di gara espulse Keita per una simulazione difficile da inquadrare.