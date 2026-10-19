La Lazio ritrova il gol dalla difesa, l’ultima volta fu nel derby

La Lazio ha superato la Juventus all’Allianz anche grazie alla rete di Provstgaard: nella sua edizione odierna Il Messaggero torna indietro fino all’ultimo gol arrivato da un difensore e questo fu realizzato nel derby del 13 aprile 2025.

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L’ultima rete di un difensore della Lazio prima di Provstgaard

Era il 13 aprile 2025, ossia due stagioni fa. Si giocava il derby contro la Roma e la rete del vantaggio della Lazio arrivò al minuto 47 (st) con Alessio Romagnoli, seguita dal pari finale di Soulè al minuto 69. Questo l’ultimo gol segnato da un difensore biancoceleste prima di ieri sera per quanto riguarda il campionato. Se invece si guarda in senso assoluto, l’ultimo gol è di un difensore apparteneva sempre a Romagnoli ma in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

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